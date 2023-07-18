https://ria.ru/20230718/pereprava-1884773741.html

Работу Керченской паромной переправы возобновили

Работу Керченской паромной переправы возобновили - РИА Новости, 18.07.2023

Работу Керченской паромной переправы возобновили

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:25

2023-07-18T06:25

2023-07-18T06:30

россия

керченская паромная переправа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на крымском мосту

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Крым.Ранее работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за непогоды."По состоянию на 06.10 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации вокруг Крымского моста. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов: три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230718/probka-1884770916.html

https://ria.ru/20230718/most-1884768332.html

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россия, керченская паромная переправа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту, происшествия, республика крым