https://ria.ru/20230718/pereprava-1884770361.html
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 18.07.2023
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T04:44
2023-07-18T04:44
2023-07-18T04:48
происшествия
республика крым
керченский пролив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым."По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации вокруг Крымского моста. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов: три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 08.50 понедельника, паромная переправа заработала в этот же день в 10.00.
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происшествия, республика крым, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту
Происшествия, Республика Крым, Керченский пролив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Крымском мосту
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды
ГУ МЧС по Крыму: работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды