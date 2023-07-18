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Керченская паромная переправа за сутки перевезла 1956 человек и 705 машин

Керченская паромная переправа за сутки перевезла 1956 человек и 705 машин - РИА Новости, 18.07.2023

Керченская паромная переправа за сутки перевезла 1956 человек и 705 машин

Керченской паромной переправой за сутки после ЧП на Крымском мосту перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса, сообщает Минтранс РФ в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:40

2023-07-18T11:40

2023-07-18T11:40

туризм

керченская паромная переправа

чп на крымском мосту

республика крым

новости - туризм

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Керченской паромной переправой за сутки после ЧП на Крымском мосту перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале. "После возобновления судоходства 17 июля через Керченскую переправу паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 пассажирских автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов", - говорится в сообщении. "В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами", - также сообщает ведомство. Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 200 560 пассажиров и 160 349 автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 811 рейсов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 08.50 мск понедельника, паромная переправа заработала в этот же день в 10.00.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение 2023-07-18T11:40 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керченская паромная переправа, чп на крымском мосту, республика крым, новости - туризм