https://ria.ru/20230718/park-1884920316.html

Парк Горького в Москве открыли после сильного дождя

Парк Горького в Москве открыли после сильного дождя - РИА Новости, 18.07.2023

Парк Горького в Москве открыли после сильного дождя

Парк Горького вновь открыли в Москве, его закрывали из-за непогоды почти на час, сообщили в телеграм-канале парка. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:55

2023-07-18T17:55

2023-07-18T17:55

москва

парк культуры имени горького

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Парк Горького вновь открыли в Москве, его закрывали из-за непогоды почти на час, сообщили в телеграм-канале парка. Ранее в телеграм-канале парка сообщили, что он закрывается из-за сильного дождя. "Всем парком раздували облака... Парк открыт, если соберетесь на прогулку, дресс-код: плащ и зонт", - сказано в сообщении. Дожди с сильными порывами ветра отмечаются в столице во вторник. Ранее в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщалось о том, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество было зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, парк культуры имени горького