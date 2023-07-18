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Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя

Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя - РИА Новости, 18.07.2023

Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя

Парк Горького в Москве временно закрылся из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале парка. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:32

2023-07-18T16:32

2023-07-18T16:32

москва

горький

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Парк Горького в Москве временно закрылся из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале парка. "Дождь набирает обороты, Парк Горького временно закрывается", - говорится в сообщении. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о том, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке. Как отмечается, порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке - 15 метров в секунду.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, горький, происшествия