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Песков заявил, что ответ на атаку БПЛА на Крымский мост еще вырабатывается

Песков заявил, что ответ на атаку БПЛА на Крымский мост еще вырабатывается - РИА Новости, 18.07.2023

Песков заявил, что ответ на атаку БПЛА на Крымский мост еще вырабатывается

Предложения для президента РФ по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются, заявил журналистам... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:26

2023-07-18T12:26

2023-07-18T12:32

чп на крымском мосту

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Предложения для президента РФ по ответу на атаку БПЛА на Крымский мост и меры по повышению его безопасности еще вырабатываются, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста и заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на мосту, так как произошел уже второй теракт."Конечно, вырабатываются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, представили ли уже предложения по поводу ответа России на вчерашнюю атаку и по повышению безопасности Крымского моста, или они еще вырабатываются.Ранее национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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чп на крымском мосту, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), украина