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В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 18.07.2023
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07:07 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/opasnost-1884774877.html
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 18.07.2023
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности
Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:07
2023-07-18T07:07
улан-удэ
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 18 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. "По данным Бурятского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.) - филиала ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 июля в городе Улан-Удэ ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс", - говорится в сообщении ведомства. В связи с чем в Улан-Удэ организованы внеочередные инструктажи дежурно-диспетчерских смен, увеличена кратность авиационного и наземного патрулирований, выставлены посты от пожарно-спасательных гарнизонов. Ранее в мэрии города сообщали, что в связи с действием в республике особого противопожарного режима с 14 июля по 2 августа в городских лесах введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.
https://ria.ru/20230717/pozhar-1884519094.html
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улан-удэ, природные пожары в россии, происшествия
Улан-Удэ, Природные пожары в России, Происшествия
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности

Мэрия Улан-Удэ: в городе объявили четвертый класс пожарной опасности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожарные машины. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 18 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города.
«
"По данным Бурятского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.) - филиала ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 июля в городе Улан-Удэ ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс", - говорится в сообщении ведомства.
В связи с чем в Улан-Удэ организованы внеочередные инструктажи дежурно-диспетчерских смен, увеличена кратность авиационного и наземного патрулирований, выставлены посты от пожарно-спасательных гарнизонов.
Ранее в мэрии города сообщали, что в связи с действием в республике особого противопожарного режима с 14 июля по 2 августа в городских лесах введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.
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