https://ria.ru/20230718/opasnost-1884774877.html

В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности

В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 18.07.2023

В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности

Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T07:07

2023-07-18T07:07

2023-07-18T07:07

улан-удэ

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 18 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. "По данным Бурятского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.) - филиала ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 июля в городе Улан-Удэ ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс", - говорится в сообщении ведомства. В связи с чем в Улан-Удэ организованы внеочередные инструктажи дежурно-диспетчерских смен, увеличена кратность авиационного и наземного патрулирований, выставлены посты от пожарно-спасательных гарнизонов. Ранее в мэрии города сообщали, что в связи с действием в республике особого противопожарного режима с 14 июля по 2 августа в городских лесах введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

https://ria.ru/20230717/pozhar-1884519094.html

улан-удэ

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улан-удэ, природные пожары в россии, происшествия