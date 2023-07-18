https://ria.ru/20230718/opasnost-1884774877.html
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности - РИА Новости, 18.07.2023
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности
Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:07
2023-07-18T07:07
2023-07-18T07:07
улан-удэ
природные пожары в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/50/399625018_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_989bf6f8bf7ca3fbd3067aca246e29e1.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города. "По данным Бурятского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.) - филиала ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 июля в городе Улан-Удэ ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс", - говорится в сообщении ведомства. В связи с чем в Улан-Удэ организованы внеочередные инструктажи дежурно-диспетчерских смен, увеличена кратность авиационного и наземного патрулирований, выставлены посты от пожарно-спасательных гарнизонов. Ранее в мэрии города сообщали, что в связи с действием в республике особого противопожарного режима с 14 июля по 2 августа в городских лесах введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.
https://ria.ru/20230717/pozhar-1884519094.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/50/399625018_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b4a9ec20583269a5451bba59e4c49094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, природные пожары в россии, происшествия
Улан-Удэ, Природные пожары в России, Происшествия
В Улан-Удэ объявили высокий класс пожарной опасности
Мэрия Улан-Удэ: в городе объявили четвертый класс пожарной опасности
УЛАН-УДЭ, 18 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен 18 июля в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города.
«
"По данным Бурятского ЦГМС (центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ред.) - филиала ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 18 июля в городе Улан-Удэ ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс", - говорится в сообщении ведомства.
В связи с чем в Улан-Удэ организованы внеочередные инструктажи дежурно-диспетчерских смен, увеличена кратность авиационного и наземного патрулирований, выставлены посты от пожарно-спасательных гарнизонов.
Ранее в мэрии города сообщали, что в связи с действием в республике особого противопожарного режима с 14 июля по 2 августа в городских лесах введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.
В Билибинском районе Чукотки тушат природный пожар