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В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту - РИА Новости, 18.07.2023
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10:57 18.07.2023 (обновлено: 11:03 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/odessa-1884804975.html
В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту
В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту - РИА Новости, 18.07.2023
В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту
Одесские Telegram-каналы после ночной воздушной тревоги публикуют видео взрыва в порту, а также не исключают уничтожения немецкой зенитной самоходной установки... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:57
2023-07-18T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
николаевская область
николаев (украина)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Одесские Telegram-каналы после ночной воздушной тревоги публикуют видео взрыва в порту, а также не исключают уничтожения немецкой зенитной самоходной установки Gepard. Воздушная тревога продолжалась в Одессе в ночь на вторник около двух часов. По данным местных властей, в городе повреждены объекты портовой инфраструктуры. Власти Николаевской области сообщали о пожаре на промышленном объекте. Одесские Telegram-каналы сообщали о прилетах в порт и возможном уничтожении ЗСУ Gepard. Паблик "Типичная Одесса" также опубликовал видео "доблестной" работы украинской ПВО, "которое взлетело и упало в землю". Он же выкладывал видео взрыва в порту. Этот же паблик утверждал ночью, что в Николаеве также горит порт. Паблики Николаева эту информацию не подтверждали, лишь "Типичный Николаев" опубликовал фото с подписью: "что-то горит", но опознать конкретное место по снимку невозможно. Американский телеканал CNN сообщал о работе в Одессе ПВО, его сотрудники в городе также слышали четыре громких взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230718/odessa-1884779092.html
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, николаевская область, николаев (украина), ситуация в днр и лнр
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В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту

Одесские Telegram-каналы допустили, что при взрыве в порту уничтожена немецкая ЗСУ Gepard

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Одесские Telegram-каналы после ночной воздушной тревоги публикуют видео взрыва в порту, а также не исключают уничтожения немецкой зенитной самоходной установки Gepard.
Воздушная тревога продолжалась в Одессе в ночь на вторник около двух часов. По данным местных властей, в городе повреждены объекты портовой инфраструктуры. Власти Николаевской области сообщали о пожаре на промышленном объекте.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
Вчера, 08:21
Одесские Telegram-каналы сообщали о прилетах в порт и возможном уничтожении ЗСУ Gepard. Паблик "Типичная Одесса" также опубликовал видео "доблестной" работы украинской ПВО, "которое взлетело и упало в землю". Он же выкладывал видео взрыва в порту. Этот же паблик утверждал ночью, что в Николаеве также горит порт.
Паблики Николаева эту информацию не подтверждали, лишь "Типичный Николаев" опубликовал фото с подписью: "что-то горит", но опознать конкретное место по снимку невозможно.
Американский телеканал CNN сообщал о работе в Одессе ПВО, его сотрудники в городе также слышали четыре громких взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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