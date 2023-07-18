https://ria.ru/20230718/odessa-1884804975.html
В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту
В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту - РИА Новости, 18.07.2023
В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту
Одесские Telegram-каналы после ночной воздушной тревоги публикуют видео взрыва в порту, а также не исключают уничтожения немецкой зенитной самоходной установки... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:57
2023-07-18T10:57
2023-07-18T11:03
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Одесские Telegram-каналы после ночной воздушной тревоги публикуют видео взрыва в порту, а также не исключают уничтожения немецкой зенитной самоходной установки Gepard. Воздушная тревога продолжалась в Одессе в ночь на вторник около двух часов. По данным местных властей, в городе повреждены объекты портовой инфраструктуры. Власти Николаевской области сообщали о пожаре на промышленном объекте. Одесские Telegram-каналы сообщали о прилетах в порт и возможном уничтожении ЗСУ Gepard. Паблик "Типичная Одесса" также опубликовал видео "доблестной" работы украинской ПВО, "которое взлетело и упало в землю". Он же выкладывал видео взрыва в порту. Этот же паблик утверждал ночью, что в Николаеве также горит порт. Паблики Николаева эту информацию не подтверждали, лишь "Типичный Николаев" опубликовал фото с подписью: "что-то горит", но опознать конкретное место по снимку невозможно. Американский телеканал CNN сообщал о работе в Одессе ПВО, его сотрудники в городе также слышали четыре громких взрыва. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230718/odessa-1884779092.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Одессе не исключили уничтожения самоходки Gepard при взрыве в порту
Одесские Telegram-каналы допустили, что при взрыве в порту уничтожена немецкая ЗСУ Gepard