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В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 18.07.2023
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08:21 18.07.2023 (обновлено: 09:20 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/odessa-1884779092.html
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 18.07.2023
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:21
2023-07-18T09:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале."Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры", — говорится в публикации.Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.Кроме того, около 01:50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
https://ria.ru/20230717/krym-1884541709.html
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Глава совета при ОВА Братчук: объекты портовой инфраструктуры повреждены в Одессе

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.
"Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры", — говорится в публикации.
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, около 01:50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
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