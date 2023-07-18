https://ria.ru/20230718/odessa-1884779092.html
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 18.07.2023
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:21
2023-07-18T08:21
2023-07-18T09:20
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале."Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры", — говорится в публикации.Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.Кроме того, около 01:50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
Глава совета при ОВА Братчук: объекты портовой инфраструктуры повреждены в Одессе