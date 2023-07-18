https://ria.ru/20230718/odessa-1884779092.html

В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры - РИА Новости, 18.07.2023

В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:21

2023-07-18T08:21

2023-07-18T09:20

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале."Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры", — говорится в публикации.Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.Кроме того, около 01:50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

https://ria.ru/20230717/krym-1884541709.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина