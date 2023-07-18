https://ria.ru/20230718/obyavleniya-1884844151.html

Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений

Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений - РИА Новости, 18.07.2023

Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений

Роскомнадзор определил перечень из 12 ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений, в том числе включил в него Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:05

2023-07-18T13:05

2023-07-18T13:05

общество

headhunter

авито

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор определил перечень из 12 ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений, в том числе включил в него Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", говорится в сообщении ведомства. "В соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор определил перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. В их число вошли: Auto.ru; HeadHunter; SuperJob; "Авито"; "Домклик"; "Зарплата.ру"; "Профи"; "Работа.ру"; "Циан"; "Юла"; "Яндекс Недвижимость"; "Яндекс Услуги", - говорится в сообщении. Законодательство накладывает на владельцев сервисов размещения объявлений ряд обязанностей: не допускать использование принадлежащих им интернет-ресурсов в целях размещения противоправной информации, обеспечить интеграцию сервиса с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и "Госуслугами", разместить свои контактные данные и установить счетчик посещаемости. Как указывается в сообщении, к сервисам размещения объявлений относятся информационные ресурсы или программные приложения, предназначенные для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке и самостоятельного обращения по таким объявлениям, сгруппированным по их содержанию. Доступ к таким сервисам в течение суток должен составлять более 100 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ.

https://ria.ru/20230609/smi-1877188486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, headhunter, авито, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)