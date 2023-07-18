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Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений - РИА Новости, 18.07.2023
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13:05 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obyavleniya-1884844151.html
Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений
Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений - РИА Новости, 18.07.2023
Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений
Роскомнадзор определил перечень из 12 ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений, в том числе включил в него Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:05
2023-07-18T13:05
общество
headhunter
авито
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор определил перечень из 12 ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений, в том числе включил в него Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", говорится в сообщении ведомства. "В соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор определил перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. В их число вошли: Auto.ru; HeadHunter; SuperJob; "Авито"; "Домклик"; "Зарплата.ру"; "Профи"; "Работа.ру"; "Циан"; "Юла"; "Яндекс Недвижимость"; "Яндекс Услуги", - говорится в сообщении. Законодательство накладывает на владельцев сервисов размещения объявлений ряд обязанностей: не допускать использование принадлежащих им интернет-ресурсов в целях размещения противоправной информации, обеспечить интеграцию сервиса с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и "Госуслугами", разместить свои контактные данные и установить счетчик посещаемости. Как указывается в сообщении, к сервисам размещения объявлений относятся информационные ресурсы или программные приложения, предназначенные для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке и самостоятельного обращения по таким объявлениям, сгруппированным по их содержанию. Доступ к таким сервисам в течение суток должен составлять более 100 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, headhunter, авито, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, HeadHunter, Авито, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов для размещения объявлений

Роскомнадзор включил 12 ресурсов в перечень сервисов для размещения объявлений

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор определил перечень из 12 ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений, в том числе включил в него Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", говорится в сообщении ведомства.
«
"В соответствии со статьей 10.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор определил перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений. В их число вошли: Auto.ru; HeadHunter; SuperJob; "Авито"; "Домклик"; "Зарплата.ру"; "Профи"; "Работа.ру"; "Циан"; "Юла"; "Яндекс Недвижимость"; "Яндекс Услуги", - говорится в сообщении.
Законодательство накладывает на владельцев сервисов размещения объявлений ряд обязанностей: не допускать использование принадлежащих им интернет-ресурсов в целях размещения противоправной информации, обеспечить интеграцию сервиса с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и "Госуслугами", разместить свои контактные данные и установить счетчик посещаемости.
Как указывается в сообщении, к сервисам размещения объявлений относятся информационные ресурсы или программные приложения, предназначенные для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке и самостоятельного обращения по таким объявлениям, сгруппированным по их содержанию. Доступ к таким сервисам в течение суток должен составлять более 100 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Роскомнадзор рассказал о регистрации СМИ через "Госуслуги"
9 июня, 13:12
 
ОбществоHeadHunterАвитоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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