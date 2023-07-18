Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска трижды обстреляли Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
По информации ведомства, украинские войска снова обстреляли Донецк в 4.55 и 5.30, выпустив еще 11 снарядов натовского калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.