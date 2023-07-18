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Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrely-1884773209.html
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска во вторник трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:09
2023-07-18T06:09
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении представительства.По информации ведомства, украинские войска снова обстреляли Донецк в 4.55 и 5.30, выпустив еще 11 снарядов натовского калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска трижды обстреляли Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.

По информации ведомства, украинские войска снова обстреляли Донецк в 4.55 и 5.30, выпустив еще 11 снарядов натовского калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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