https://ria.ru/20230718/obstrel-1884963217.html

После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом

После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом - РИА Новости, 18.07.2023

После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом

После обстрела украинскими войскам Токмака в Запорожской области начались проблемы с мобильной связью и электричеством в городе Пологи, устранить неисправность... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:57

2023-07-18T23:57

2023-07-18T23:57

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

жкх

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл - РИА Новости. После обстрела украинскими войскам Токмака в Запорожской области начались проблемы с мобильной связью и электричеством в городе Пологи, устранить неисправность мешает непогода, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. В ночь на вторник украинские военные обстреляли Пологи в Запорожской области, в тот же день вечером украинские войска обстреляли и соседний Токмак, жертв и пострадавших нет, но из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку. "По поступающей информации, после обстрела Токмака в городе Пологи наблюдаются проблемы с мобильной связью и электричеством. Идет сильный дождь, что мешает полноценному проведению восстановительных работ", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, жкх, происшествия