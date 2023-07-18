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После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом
После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом - РИА Новости, 18.07.2023
После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом
После обстрела украинскими войскам Токмака в Запорожской области начались проблемы с мобильной связью и электричеством в городе Пологи, устранить неисправность... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:57
2023-07-18T23:57
2023-07-18T23:57
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
жкх
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл - РИА Новости. После обстрела украинскими войскам Токмака в Запорожской области начались проблемы с мобильной связью и электричеством в городе Пологи, устранить неисправность мешает непогода, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. В ночь на вторник украинские военные обстреляли Пологи в Запорожской области, в тот же день вечером украинские войска обстреляли и соседний Токмак, жертв и пострадавших нет, но из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку. "По поступающей информации, после обстрела Токмака в городе Пологи наблюдаются проблемы с мобильной связью и электричеством. Идет сильный дождь, что мешает полноценному проведению восстановительных работ", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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токмак, запорожская область, жкх, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, ЖКХ, Происшествия
После обстрела Токмака в запорожских Пологах возникли проблемы со светом
После обстрела Токмака ВСУ в запорожских Пологах возникли проблемы со связью и светом
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл - РИА Новости. После обстрела украинскими войскам Токмака в Запорожской области начались проблемы с мобильной связью и электричеством в городе Пологи, устранить неисправность мешает непогода, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.
В ночь на вторник украинские военные обстреляли Пологи в Запорожской области, в тот же день вечером украинские войска обстреляли и соседний Токмак, жертв и пострадавших нет, но из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку.
"По поступающей информации, после обстрела Токмака в городе Пологи наблюдаются проблемы с мобильной связью и электричеством. Идет сильный дождь, что мешает полноценному проведению восстановительных работ", - сообщил собеседник.
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