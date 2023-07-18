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Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:59 18.07.2023 (обновлено: 22:00 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884954474.html
Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области
Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области
Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:59
2023-07-18T22:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
киев
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 19:10 боевики ВСУ произвели обстрел города Токмак. По предварительным данным, из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку" - сообщили в оперативных службах. Кроме того, отмечается, что жертв и пострадавших удалось избежать. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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запорожская область, токмак, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области

Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли телевышку в Токмаке в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах города.
"В 19:10 боевики ВСУ произвели обстрел города Токмак. По предварительным данным, из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку" - сообщили в оперативных службах. Кроме того, отмечается, что жертв и пострадавших удалось избежать.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакКиевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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