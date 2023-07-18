https://ria.ru/20230718/obstrel-1884952162.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:28

2023-07-18T21:28

2023-07-18T21:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия