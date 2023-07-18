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Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:28
2023-07-18T21:28
2023-07-18T21:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО