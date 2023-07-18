https://ria.ru/20230718/obstrel-1884948610.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 67 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 67 снарядов - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 67 снарядов

Украинские войска вечером выпустили еще 67 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:48

2023-07-18T20:48

2023-07-18T20:48

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером выпустили еще 67 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 19.25 по 20.15 украинские войска обстреляли Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив в общей сложности 67 снарядов калибром 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район находится в юго-западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230718/nastuplenie-1884904563.html

донецк

макеевка

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донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия