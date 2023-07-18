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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска вечером во вторник семь раз за полчаса обстреляли районы Донецка, в том числе выпустив восемь ракет из РСЗО и снаряды калибра 155 миллиметров, РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:48
2023-07-18T19:48
2023-07-18T19:48
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
украина
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером во вторник семь раз за полчаса обстреляли районы Донецка, в том числе выпустив восемь ракет из РСЗО и снаряды калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирования Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того в 18.50, 19.00 и 19.05 было выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам города, еще 13 снарядов по Кировскому району в 19.15 и 19.20, а также 5 снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району в 19.15.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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донецк, сцкк, украина, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Украина, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами и ракетами из РСЗО
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости.
Украинские войска вечером во вторник семь раз за полчаса обстреляли районы Донецка, в том числе выпустив восемь ракет из РСЗО и снаряды калибра 155 миллиметров, сообщило представительство
ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирования Украины по направлению: 19.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того в 18.50, 19.00 и 19.05 было выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам города, еще 13 снарядов по Кировскому району в 19.15 и 19.20, а также 5 снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району в 19.15.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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