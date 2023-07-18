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При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 18.07.2023
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, больница получила повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:38
2023-07-18T18:38
2023-07-18T18:38
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, больница получила повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - пострадал парень - подросток 2005 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: Донецк (Куйбышевский район): - ГБУ "Городская клиническая больница № 21 Донецка" по проспекту Кремлевскому", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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донецк, макеевка, сцкк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Куйбышевский район, Происшествия
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток
Представительство ДНР: при обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток