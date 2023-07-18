Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884929714.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток - РИА Новости, 18.07.2023
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, больница получила повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:38
2023-07-18T18:38
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
куйбышевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, больница получила повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - пострадал парень - подросток 2005 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: Донецк (Куйбышевский район): - ГБУ "Городская клиническая больница № 21 Донецка" по проспекту Кремлевскому", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
макеевка
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, сцкк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Куйбышевский район, Происшествия
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток

Представительство ДНР: при обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, больница получила повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - пострадал парень - подросток 2005 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: Донецк (Куйбышевский район): - ГБУ "Городская клиническая больница № 21 Донецка" по проспекту Кремлевскому", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСЦКККуйбышевский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала