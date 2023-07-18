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Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела
Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела - РИА Новости, 18.07.2023
Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела
Из-за обстрела украинскими военными населенного пункта Приволье сильно поврежден газопровод, без газоснабжения остались около 2500 абонентов, сообщили в ГУП... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:09
2023-07-18T17:09
2023-07-18T17:09
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганскгаз
происшествия
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Из-за обстрела украинскими военными населенного пункта Приволье сильно поврежден газопровод, без газоснабжения остались около 2500 абонентов, сообщили в ГУП "Луганскгаз" в Telegram-канале. "Вследствие обстрела вооруженными формированиями Украины города Приволье, находящегося в ведении администрации города Лисичанск, 17 июля 2023 года был сильно повреждён газопровод среднего давления. Как сообщили в местном управлении газового хозяйства, в результате инцидента без газоснабжения осталось около 2500 абонентов", - говорится в сообщении. Специалисты Лисичанского МРУЭГХ ГУП "Луганскгаз" планируют начать восстановительные работы сразу после стабилизации обстановки в городе. Поставка природного газа будет возобновлена сразу после завершения всех восстановительных работ на поврежденных объектах.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884902078.html
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лисичанск, луганскгаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганскгаз, Происшествия
Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела
"Луганскгаз": ВСУ сильно повредили газопровод при обстреле населенного пункта Приволье