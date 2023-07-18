https://ria.ru/20230718/obstrel-1884909251.html

Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела

Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела - РИА Новости, 18.07.2023

Пригород Лисичанска остался без газа из-за украинского обстрела

Из-за обстрела украинскими военными населенного пункта Приволье сильно поврежден газопровод, без газоснабжения остались около 2500 абонентов, сообщили в ГУП... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:09

2023-07-18T17:09

2023-07-18T17:09

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганскгаз

происшествия

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Из-за обстрела украинскими военными населенного пункта Приволье сильно поврежден газопровод, без газоснабжения остались около 2500 абонентов, сообщили в ГУП "Луганскгаз" в Telegram-канале. "Вследствие обстрела вооруженными формированиями Украины города Приволье, находящегося в ведении администрации города Лисичанск, 17 июля 2023 года был сильно повреждён газопровод среднего давления. Как сообщили в местном управлении газового хозяйства, в результате инцидента без газоснабжения осталось около 2500 абонентов", - говорится в сообщении. Специалисты Лисичанского МРУЭГХ ГУП "Луганскгаз" планируют начать восстановительные работы сразу после стабилизации обстановки в городе. Поставка природного газа будет возобновлена сразу после завершения всех восстановительных работ на поврежденных объектах.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884902078.html

лисичанск

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лисичанск, луганскгаз, происшествия