https://ria.ru/20230718/obstrel-1884902078.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка - РИА Новости, 18.07.2023

Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка

Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что двум из пяти пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:48

2023-07-18T16:48

2023-07-18T16:48

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что двум из пяти пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены операции, один отправлен на амбулаторное лечение. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино, пострадали пять человек. Один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Еще у четырех - ранения легкой степени. Все они госпитализированы в городскую больницу №2. "Из четырех пациентов двум была выполнена операция. Третьему ведется динамические наблюдение, возможно, через некоторое время понадобится оперативное лечение. Четвертый пациент - стабильный", - рассказал Проценко. Врач добавил, что у пятого пострадавшего было касательное раненое бедра, он осмотрен медиками и отпущен на амбулаторное лечение. По словам главврача, у всех были минно-осколочные ранения. Один пациент после операции находится в реанимации, остальные в профильных отделениях. "У кого обнаружены поражающие элементы, они извлечены и будут отправлены на экспертизу", - отметил Проценко. Поселок Шамино Шебекинского округа находится примерно в 7,5 километра от границы с Украиной.

https://ria.ru/20230718/stradaniya-1884892949.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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происшествия, белгород, вячеслав гладков