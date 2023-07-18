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Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884902078.html
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка - РИА Новости, 18.07.2023
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка
Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что двум из пяти пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:48
2023-07-18T16:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что двум из пяти пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены операции, один отправлен на амбулаторное лечение. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино, пострадали пять человек. Один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Еще у четырех - ранения легкой степени. Все они госпитализированы в городскую больницу №2. "Из четырех пациентов двум была выполнена операция. Третьему ведется динамические наблюдение, возможно, через некоторое время понадобится оперативное лечение. Четвертый пациент - стабильный", - рассказал Проценко. Врач добавил, что у пятого пострадавшего было касательное раненое бедра, он осмотрен медиками и отпущен на амбулаторное лечение. По словам главврача, у всех были минно-осколочные ранения. Один пациент после операции находится в реанимации, остальные в профильных отделениях. "У кого обнаружены поражающие элементы, они извлечены и будут отправлены на экспертизу", - отметил Проценко. Поселок Шамино Шебекинского округа находится примерно в 7,5 километра от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230718/stradaniya-1884892949.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка

Двум пострадавшим при обстреле белгородского поселка Шамино провели операции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко рассказал журналистам, что двум из пяти пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены операции, один отправлен на амбулаторное лечение.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что под обстрел вооруженных сил Украины попала окраина поселка Шамино, пострадали пять человек. Один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Еще у четырех - ранения легкой степени. Все они госпитализированы в городскую больницу №2.
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"Из четырех пациентов двум была выполнена операция. Третьему ведется динамические наблюдение, возможно, через некоторое время понадобится оперативное лечение. Четвертый пациент - стабильный", - рассказал Проценко.
Врач добавил, что у пятого пострадавшего было касательное раненое бедра, он осмотрен медиками и отпущен на амбулаторное лечение. По словам главврача, у всех были минно-осколочные ранения. Один пациент после операции находится в реанимации, остальные в профильных отделениях.
«
"У кого обнаружены поражающие элементы, они извлечены и будут отправлены на экспертизу", - отметил Проценко.
Поселок Шамино Шебекинского округа находится примерно в 7,5 километра от границы с Украиной.
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