https://ria.ru/20230718/obstrel-1884875993.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии

Украинские войска во вторник обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности за 15 минут четырнадцать снарядов "натовского" калибра... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:18

2023-07-18T15:18

2023-07-18T15:18

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

петровский район

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности за 15 минут четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 14.15 и 14.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html

донецк

макеевка

петровский район

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донецк, макеевка, петровский район, происшествия, сцкк