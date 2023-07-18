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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884875993.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии
Украинские войска во вторник обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности за 15 минут четырнадцать снарядов "натовского" калибра... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:18
2023-07-18T15:18
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности за 15 минут четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, ВСУ в 14.15 и 14.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, петровский район, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности за 15 минут четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ВСУ в 14.15 и 14.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку
17 июля, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районПроисшествияСЦКК
 
 
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