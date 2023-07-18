https://ria.ru/20230718/obstrel-1884870134.html
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 18.07.2023
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:54
2023-07-18T14:54
2023-07-18T14:54
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 14.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макевка (Червоногвардейский район), МБОУ "Школа № 8 города Макеевки" по улице Героев Сталинграда", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы
Представительство ДНР: при обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы