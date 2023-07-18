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При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884870134.html
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 18.07.2023
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:54
2023-07-18T14:54
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 14.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макевка (Червоногвардейский район), МБОУ "Школа № 8 города Макеевки" по улице Героев Сталинграда", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы

Представительство ДНР: при обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 14.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макевка (Червоногвардейский район), МБОУ "Школа № 8 города Макеевки" по улице Героев Сталинграда", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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