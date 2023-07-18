https://ria.ru/20230718/obstrel-1884870134.html

При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы

При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы - РИА Новости, 18.07.2023

При обстреле Макеевки ВСУ пострадало здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:54

2023-07-18T14:54

2023-07-18T14:54

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 14.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макевка (Червоногвардейский район), МБОУ "Школа № 8 города Макеевки" по улице Героев Сталинграда", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия