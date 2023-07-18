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Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли города Горловка и Макеевка в ДНР, выпустив за 20 минут четырнадцать снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:15
2023-07-18T14:15
2023-07-18T14:15
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Горловка и Макеевка в ДНР, выпустив за 20 минут четырнадцать снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 13.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 2 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 13.45 и 13.50 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено в сумме девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Горловке и Макеевке