https://ria.ru/20230718/obstrel-1884859730.html

При обстреле Донецка погибла мирная жительница

При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 18.07.2023

При обстреле Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:07

2023-07-18T14:07

2023-07-18T14:07

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Кировского района по улице Абакумова погибла женщина 1959 года рождения", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Кировского района украинскими войсками пострадали три мирных жителя. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия