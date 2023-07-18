https://ria.ru/20230718/obstrel-1884859730.html
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
При обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 18.07.2023
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:07
2023-07-18T14:07
2023-07-18T14:07
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате варварского обстрела Кировского района по улице Абакумова погибла женщина 1959 года рождения", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Кировского района украинскими войсками пострадали три мирных жителя. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка погибла мирная жительница