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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 18.07.2023
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:19
2023-07-18T13:19
2023-07-18T13:19
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате карательного обстрела Куйбышевского района по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884815767.html
куйбышевский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Куйбышевского района