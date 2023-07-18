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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884850154.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 18.07.2023
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:19
2023-07-18T13:19
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате карательного обстрела Куйбышевского района по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884815767.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Куйбышевского района

© Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка 18 июля
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка 18 июля
© Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка 18 июля
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате карательного обстрела Куйбышевского района по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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