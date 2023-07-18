https://ria.ru/20230718/obstrel-1884850154.html

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 18.07.2023

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:19

2023-07-18T13:19

2023-07-18T13:19

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате карательного обстрела Куйбышевского района по улице Степной погиб мужчина 1957 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о восьми обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884815767.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия