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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:13

2023-07-18T13:13

2023-07-18T13:13

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

макеевка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.55 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 12.35 украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района города украинскими войсками. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

кировский район

макеевка

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донецк, кировский район, макеевка, сцкк, происшествия