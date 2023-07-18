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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884846424.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:13
2023-07-18T13:13
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
макеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.55 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 12.35 украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района города украинскими войсками. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, кировский район, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки артиллерийских снарядов
Осколки артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.55 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 12.35 украинские войска открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района города украинскими войсками.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 июля, 16:11
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районМакеевкаСЦККПроисшествия
 
 
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