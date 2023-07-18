https://ria.ru/20230718/obstrel-1884836635.html

Пять человек пострадали при обстреле Белгородской области

Пять человек пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 18.07.2023

Пять человек пострадали при обстреле Белгородской области

Пять мирных жителей пострадали при обстреле поселка Шамино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:39

2023-07-18T12:39

2023-07-18T13:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстреле поселка Шамино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, пять человек пострадали — мирные жители. Бригадами скорой медицинской помощи все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2", — говорится в публикации.Он уточнил, что один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с осколочным ранением грудной клетки, еще четверо получили легкие повреждения.Накануне украинские военные выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда — на треть больше, чем днем ранее. Под обстрелом оказались населенные пункты в пяти районах региона — Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков