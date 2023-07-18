https://ria.ru/20230718/obstrel-1884828434.html

В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле

В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле - РИА Новости, 18.07.2023

В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:11

2023-07-18T12:11

2023-07-18T12:11

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы №85 по улице Кирова", - написал Кулемзин. Кроме того, он сообщил, что при обстреле произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884820473.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия