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В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884828434.html
В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле
В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле - РИА Новости, 18.07.2023
В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:11
2023-07-18T12:11
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы №85 по улице Кирова", - написал Кулемзин. Кроме того, он сообщил, что при обстреле произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884820473.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке здание школы получило повреждения при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания школы из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Во время обстрела Кировского района повреждено остекление в здании школы №85 по улице Кирова", - написал Кулемзин.
Кроме того, он сообщил, что при обстреле произошло прямое попадание в многоквартирный дом.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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