https://ria.ru/20230718/obstrel-1884820473.html
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор - РИА Новости, 18.07.2023
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:49
2023-07-18T11:49
2023-07-18T11:49
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Глушковский район Курской области обстреляли утром во вторник. "Со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано 4 прилёта. Повреждения получили 2 домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", — сообщил Старовойт. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884809147.html
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
Губернатор Старовойт: машинно-тракторный двор в Елизаветовке загорелся после обстрела