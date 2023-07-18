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В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884820473.html
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор - РИА Новости, 18.07.2023
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор
Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:49
2023-07-18T11:49
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Глушковский район Курской области обстреляли утром во вторник. "Со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано 4 прилёта. Повреждения получили 2 домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", — сообщил Старовойт. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор

Губернатор Старовойт: машинно-тракторный двор в Елизаветовке загорелся после обстрела

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Глушковский район Курской области обстреляли утром во вторник.
«
"Со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано 4 прилёта. Повреждения получили 2 домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", — сообщил Старовойт.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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