https://ria.ru/20230718/obstrel-1884820473.html

В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор

В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор - РИА Новости, 18.07.2023

В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор

Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:49

2023-07-18T11:49

2023-07-18T11:49

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда, пожар потушили, также повреждены два жилых дома в деревне Елизаветовка, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Глушковский район Курской области обстреляли утром во вторник. "Со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано 4 прилёта. Повреждения получили 2 домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО "Победа" произошло возгорание. Пожар потушен", — сообщил Старовойт. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884809147.html

курская область

глушковский район

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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт