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Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884815767.html
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области
Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:27
2023-07-18T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл — РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 01.00 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел спящего мирного города Пологи. Прилеты зафиксированы в разных частях города. На их местах образовались воронки, выбиты стекла в многоквартирном доме, повреждены дорожное полотно, жилые и хозяйственные постройки в частном секторе", - рассказали в оперативных службах. Жертв и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области

Украинские войска ночью обстреляли ракетами город Пологи в Запорожской области

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл — РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города.
«
"В 01.00 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел спящего мирного города Пологи. Прилеты зафиксированы в разных частях города. На их местах образовались воронки, выбиты стекла в многоквартирном доме, повреждены дорожное полотно, жилые и хозяйственные постройки в частном секторе", - рассказали в оперативных службах.
Жертв и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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