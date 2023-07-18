https://ria.ru/20230718/obstrel-1884815767.html

Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области

Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области

Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:27

2023-07-18T11:27

2023-07-18T11:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл — РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 01.00 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел спящего мирного города Пологи. Прилеты зафиксированы в разных частях города. На их местах образовались воронки, выбиты стекла в многоквартирном доме, повреждены дорожное полотно, жилые и хозяйственные постройки в частном секторе", - рассказали в оперативных службах. Жертв и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия