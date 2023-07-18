https://ria.ru/20230718/obstrel-1884815767.html
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области
Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:27
2023-07-18T11:27
2023-07-18T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 июл — РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 01.00 мск боевики ВСУ совершили ракетный обстрел спящего мирного города Пологи. Прилеты зафиксированы в разных частях города. На их местах образовались воронки, выбиты стекла в многоквартирном доме, повреждены дорожное полотно, жилые и хозяйственные постройки в частном секторе", - рассказали в оперативных службах. Жертв и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска совершили ракетный обстрел Запорожской области
Украинские войска ночью обстреляли ракетами город Пологи в Запорожской области