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Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884812080.html
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район, выпустив за час двадцать четыре снаряда калибра 155 миллиметров и восемь мин калибра 120... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:19
2023-07-18T11:19
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район, выпустив за час двадцать четыре снаряда калибра 155 миллиметров и восемь мин калибра 120 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - 09.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – Волновахский район: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 10.20 и 10.35 было выпущено двенадцать снарядов указанного калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 10.30 - восемь мин калибра 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230716/pozhar-1884493887.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами и минами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район, выпустив за час двадцать четыре снаряда калибра 155 миллиметров и восемь мин калибра 120 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - 09.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – Волновахский район: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, в 10.20 и 10.35 было выпущено двенадцать снарядов указанного калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 10.30 - восемь мин калибра 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 июля, 16:11
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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