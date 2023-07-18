https://ria.ru/20230718/obstrel-1884812080.html

Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами

Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска обстреляли ДНР снарядами и минами

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район, выпустив за час двадцать четыре снаряда калибра 155 миллиметров и восемь мин калибра 120... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:19

2023-07-18T11:19

2023-07-18T11:19

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Волновахский район, выпустив за час двадцать четыре снаряда калибра 155 миллиметров и восемь мин калибра 120 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - 09.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – Волновахский район: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 10.20 и 10.35 было выпущено двенадцать снарядов указанного калибра по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 10.30 - восемь мин калибра 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884493887.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия