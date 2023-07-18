https://ria.ru/20230718/obstrel-1884809147.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась на этой неделе
Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась на этой неделе - РИА Новости, 18.07.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась на этой неделе
Украинские военные 17 июля выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, это на 35% больше,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:13
2023-07-18T11:13
2023-07-18T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные 17 июля выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, это на 35% больше, чем днем ранее.Под обстрелами оказались населенные пункты в пяти районах региона.Так, в Белгородском районе ВСУ выпустили в общей сложности шесть артиллерийских снарядов по селам Журавлевка, Щетиновка и Нехотеевка. В селе Наумовка противник сбросил три гранаты с беспилотника.В Борисовском районе украинские войска 30 раз обстреляли из миномета окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка.Семь снарядов выпущено из миномета по селу Мокрая Орловка в Грайворонском округе.В Краснояружском районе шестью артиллерийскими снарядами обстреляны окраины поселка Прилесье, по окраине хутора Ново-Репяховка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Илек-Пеньковка — три, между селами Колотиловка и Репяховка упал один артиллерийский снаряд. На окраине села Прилесье ВСУ сбросили две гранаты с квадрокоптера."В результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в селах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и поселке Прилесье", — говорится в публикации.В четырех населенных пунктах электроснабжение уже восстановили, работы продолжаются.В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное — шесть минометных снарядов, по селу Середа — пять. Также в Середе противник сбросил пять взрывных устройств с беспилотника.В воскресенье, 16 июля, ВСУ выпустили по региону 68 боеприпасов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась на этой неделе
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 92 снаряда по территории Белгородской области
БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости.
Украинские военные 17 июля выпустили по территории Белгородской области 92 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
, это на 35% больше, чем днем ранее.
Под обстрелами оказались населенные пункты в пяти районах региона.
Так, в Белгородском районе
ВСУ выпустили в общей сложности шесть артиллерийских снарядов по селам Журавлевка, Щетиновка и Нехотеевка. В селе Наумовка противник сбросил три гранаты с беспилотника.
В Борисовском районе украинские войска 30 раз обстреляли из миномета окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка.
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Семь снарядов выпущено из миномета по селу Мокрая Орловка в Грайворонском округе.
В Краснояружском районе шестью артиллерийскими снарядами обстреляны окраины поселка Прилесье, по окраине хутора Ново-Репяховка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Илек-Пеньковка — три, между селами Колотиловка и Репяховка упал один артиллерийский снаряд. На окраине села Прилесье ВСУ сбросили две гранаты с квадрокоптера.
«
"В результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в селах Репяховка, Надежевка, Графовка, Демидовка, Поповка и поселке Прилесье", — говорится в публикации.
В четырех населенных пунктах электроснабжение уже восстановили, работы продолжаются.
В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по поселку Красное — шесть минометных снарядов, по селу Середа — пять. Также в Середе противник сбросил пять взрывных устройств с беспилотника.
В воскресенье, 16 июля, ВСУ выпустили по региону 68 боеприпасов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности.
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