https://ria.ru/20230718/oborona-1884872633.html

Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны

Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны - РИА Новости, 18.07.2023

Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны

Оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:02

2023-07-18T15:02

2023-07-18T15:21

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.Мишустин добавил, что оказывается поддержка гражданам, дома которых были разрушены или повреждены во время обстрелов."Мы также занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20230711/vsu-1883615972.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр