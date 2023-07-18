https://ria.ru/20230718/oborona-1884872633.html
Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны
Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны - РИА Новости, 18.07.2023
Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны
Оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:02
2023-07-18T15:02
2023-07-18T15:21
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.Мишустин добавил, что оказывается поддержка гражданам, дома которых были разрушены или повреждены во время обстрелов."Мы также занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883615972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мишустин отметил практически полную готовность районов обороны
Мишустин: на всех рубежах оборудование районов обороны практически завершено
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
Мишустин добавил, что оказывается поддержка гражданам, дома которых были разрушены или повреждены во время обстрелов.
"Мы также занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных", - заявил Мишустин.
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