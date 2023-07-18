https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html

Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку

Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку - РИА Новости, 18.07.2023

Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к десяти годам колонии бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:56

2023-07-18T15:56

2023-07-18T16:24

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симферополь

москва

республика крым

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к десяти годам колонии бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Замоскворецкий суд столицы приговорил бывшего министра культуры республики Крым Веру (Арину) Вадимовну Новосельскую к 10 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности. Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Впоследствии преемница Новосельской Татьяна Манежина сообщила, что строительство в Симферополе закончат ближе к 2025 году.

https://ria.ru/20230614/prigovor-1877946291.html

https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html

симферополь

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, симферополь, москва, республика крым