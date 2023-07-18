https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html
Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку
Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку - РИА Новости, 18.07.2023
Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к десяти годам колонии бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:56
2023-07-18T15:56
2023-07-18T16:24
происшествия
симферополь
москва
республика крым
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к десяти годам колонии бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Замоскворецкий суд столицы приговорил бывшего министра культуры республики Крым Веру (Арину) Вадимовну Новосельскую к 10 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности. Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Впоследствии преемница Новосельской Татьяна Манежина сообщила, что строительство в Симферополе закончат ближе к 2025 году.
https://ria.ru/20230614/prigovor-1877946291.html
https://ria.ru/20230518/vzyatka-1872624467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, москва, республика крым
Происшествия, Симферополь, Москва, Республика Крым
Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к десяти годам за взятку
Суд Москвы осудил экс-министра культуры Крыма Новосельскую на 10 лет колонии за взятку
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к десяти годам колонии бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Замоскворецкий суд столицы приговорил бывшего министра культуры республики Крым Веру (Арину) Вадимовну Новосельскую к 10 годам колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Экс-глава ПФР на Сахалине получил 13 лет за коррупцию
По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов
освободил Новосельскую от занимаемой должности.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе
началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга
. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.
Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года, в сентябре гендиректор и бенефициар компании были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Впоследствии преемница Новосельской Татьяна Манежина сообщила, что строительство в Симферополе закончат ближе к 2025 году.
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