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США не могут продать захваченную иранскую нефть, пишут СМИ
США не могут продать захваченную иранскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
США не могут продать захваченную иранскую нефть, пишут СМИ
Власти США не могут провести аукцион по продаже 800 тысяч баррелей захваченной иранской нефти, находящейся на греческом танкере у берегов Техаса, из-за... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:48
2023-07-18T18:48
2023-07-18T18:48
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Власти США не могут провести аукцион по продаже 800 тысяч баррелей захваченной иранской нефти, находящейся на греческом танкере у берегов Техаса, из-за сопротивления со стороны американских компаний, опасающихся ответных действий со стороны Тегерана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Федеральная прокуратура США не может провести аукцион по 800 тысячам захваченной иранской нефти, расположенной на греческом танкере у побережья Техаса, потому что американские компании не хотят ее разгружать", - говорится в публикации. Как пишет издание, американские компании, которые занимаются лихтеровкой танкеров (разгрузкой судов), опасаются "иранских репрессий" в том случае, если согласятся разгружать нефть с захваченного ранее в 2023 году греческого танкера Suez Rajan. Отмечается, что сложившаяся ситуация демонстрирует трудности, с которыми правительство США сталкивается при попытках реализации ограничительных мер антииранских санкций. В апреле британская газета Financial Times сообщала о том, что власти США задержали судно с иранской нефтью. Три источника, информированные о ситуации, сообщили газете, что США перенаправили судно Suez Rajan, загруженное иранской сырой нефтью, первоначально предназначавшееся для Китая. Источники заявили, что минюст США задержал танкер по постановлению суда при сотрудничестве по меньшей мере одной компании, связанной с судном, после того, как оно приняло на борт груз иранской нефти.
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сша, техас, тегеран (город), в мире, цены на нефть
США, Техас, Тегеран (город), В мире, Цены на нефть
США не могут продать захваченную иранскую нефть, пишут СМИ
WSJ: США не могут продать захваченную иранскую нефть из-за опасений ответа Тегерана
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости.
Власти США не могут провести аукцион по продаже 800 тысяч баррелей захваченной иранской нефти, находящейся на греческом танкере у берегов Техаса, из-за сопротивления со стороны американских компаний, опасающихся ответных действий со стороны Тегерана, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Федеральная прокуратура США не может провести аукцион по 800 тысячам захваченной иранской нефти, расположенной на греческом танкере у побережья Техаса, потому что американские компании не хотят ее разгружать", - говорится в публикации.
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Как пишет издание, американские компании, которые занимаются лихтеровкой танкеров (разгрузкой судов), опасаются "иранских репрессий" в том случае, если согласятся разгружать нефть с захваченного ранее в 2023 году греческого танкера Suez Rajan.
Отмечается, что сложившаяся ситуация демонстрирует трудности, с которыми правительство США сталкивается при попытках реализации ограничительных мер антииранских санкций.
В апреле британская газета Financial Times сообщала о том, что власти США задержали судно с иранской нефтью. Три источника, информированные о ситуации, сообщили газете, что США перенаправили судно Suez Rajan, загруженное иранской сырой нефтью, первоначально предназначавшееся для Китая
.
Источники заявили, что минюст США задержал танкер по постановлению суда при сотрудничестве по меньшей мере одной компании, связанной с судном, после того, как оно приняло на борт груз иранской нефти.
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