Ученые разработали мобильное приложение для увеличения урожая

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мобильное приложение, способное смоделировать оптимальную схему посадки разных культур на определенной территории, разработали ученые БелГУ. Программа способна оценить динамику концентрации углекислого газа и других параметров на посевных площадях и выбрать подходящее место и время посадки растений для максимальной урожайности. Результаты исследования представлены на конференции SmartIndustryCon-2023.В сельском хозяйстве на урожай влияет множество факторов – метеорология, тип почвы, состав атмосферы и так далее. Большое количество параметров и показателей вероятностного характера; многоэтапность процесса выращивания и сбыта продукции требует использования современных цифровых технологий, которые адаптируют сельскохозяйственное производство к текущим изменениям природно-климатического характера и обеспечивают стабильную производительность, экологическую и продовольственную безопасность, считают специалисты.Ученые из Белгородского государственного университета (БелГУ) разработали прототип мобильного приложения с элементами дополненной реальности, которое позволяет учесть множество параметров, включая динамику парникового эффекта, при планировании посевных работ и добиться стабильно высокой урожайности. По словам ученых, разработанная технология дает возможность оптимизировать расходы материальных и трудовых ресурсов, сократить негативное воздействие на природную среду.Приложение позволяет моделировать и визуализировать рост растений, предлагает оптимальные зоны посадки с учетом различных параметров и переменных: метеорологических факторов, мощности и характера выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, температуры воздуха, теплообеспеченности почвы, концентрации в приземном слое атмосферы углекислого газа, минерального питания растений и т. д.На основе полученных данных алгоритм строит гибридные интеллектуальные системы и 3D-модели, определяет причинно-следственные связи и предлагает варианты оптимальной посадки, рассказали разработчики."Мобильное приложение может наглядно оценить рост и развитие сельскохозяйственных растений на заданной территории. Также оно умеет визуализировать пространственное и временно́е распределение парниковых газов. Для правильной работы ему необходимы камера мобильного телефона и GPS", – рассказал один из авторов технологии, аспирант Дмитрий Гончаров.Он добавил, что необходимая для работы приложения информация об этапах роста каждой сельскохозяйственной культуры представлена в базе данных 3D-моделей. Для моделирования роста и урожайности культур введенная информация обрабатывается с учетом относимых параметров, а также данных о динамике концентрации на конкретной территории газообразных загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников.По словам ученых, алгоритм формирует конкретное управляющее воздействие, подбирает наилучшие в имеющихся условиях технологии высадки и обработки. Также он позволяет сформировать рекомендации по выбору севооборота и плана внесения удобрений.Визуализируются данные благодаря технологии дополненной реальности, объяснили специалисты. 3D-модель роста и развития растений выводится как результат влияния параметров моделирования на каждом из четырех этапов развития растения."Это и новая технология, и новый подход к представлению информации в аграрной науке и практике. Предлагаемая концепция предлагает более совершенный пользовательский интерфейс для отображения информации за счет совокупности способов управления и визуализации", – рассказала заведующая кафедрой информационных и робототехнических систем БелГУ, профессор Ольга Иващук.Она отметила, что наглядное пространственное представление сложных природно-технологических процессов позволит оперативно фиксировать проблемные вопросы и формировать научно обоснованные сценарии управления.Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №22-11-20016) "Разработка и исследование интеллектуальной системы поддержки принятия решений по адаптации сельскохозяйственных территорий в условиях динамики парникового эффекта".БелГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030". Исследование выполнено в рамках стратегического проекта БелГУ "Университет без границ".
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Мобильное приложение, способное смоделировать оптимальную схему посадки разных культур на определенной территории, разработали ученые БелГУ. Программа способна оценить динамику концентрации углекислого газа и других параметров на посевных площадях и выбрать подходящее место и время посадки растений для максимальной урожайности. Результаты исследования представлены на конференции SmartIndustryCon-2023.
В сельском хозяйстве на урожай влияет множество факторов – метеорология, тип почвы, состав атмосферы и так далее. Большое количество параметров и показателей вероятностного характера; многоэтапность процесса выращивания и сбыта продукции требует использования современных цифровых технологий, которые адаптируют сельскохозяйственное производство к текущим изменениям природно-климатического характера и обеспечивают стабильную производительность, экологическую и продовольственную безопасность, считают специалисты.
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Ученые из Белгородского государственного университета (БелГУ) разработали прототип мобильного приложения с элементами дополненной реальности, которое позволяет учесть множество параметров, включая динамику парникового эффекта, при планировании посевных работ и добиться стабильно высокой урожайности. По словам ученых, разработанная технология дает возможность оптимизировать расходы материальных и трудовых ресурсов, сократить негативное воздействие на природную среду.
Приложение позволяет моделировать и визуализировать рост растений, предлагает оптимальные зоны посадки с учетом различных параметров и переменных: метеорологических факторов, мощности и характера выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, температуры воздуха, теплообеспеченности почвы, концентрации в приземном слое атмосферы углекислого газа, минерального питания растений и т. д.
На основе полученных данных алгоритм строит гибридные интеллектуальные системы и 3D-модели, определяет причинно-следственные связи и предлагает варианты оптимальной посадки, рассказали разработчики.
"Мобильное приложение может наглядно оценить рост и развитие сельскохозяйственных растений на заданной территории. Также оно умеет визуализировать пространственное и временно́е распределение парниковых газов. Для правильной работы ему необходимы камера мобильного телефона и GPS", – рассказал один из авторов технологии, аспирант Дмитрий Гончаров.
Он добавил, что необходимая для работы приложения информация об этапах роста каждой сельскохозяйственной культуры представлена в базе данных 3D-моделей. Для моделирования роста и урожайности культур введенная информация обрабатывается с учетом относимых параметров, а также данных о динамике концентрации на конкретной территории газообразных загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников.
По словам ученых, алгоритм формирует конкретное управляющее воздействие, подбирает наилучшие в имеющихся условиях технологии высадки и обработки. Также он позволяет сформировать рекомендации по выбору севооборота и плана внесения удобрений.
Визуализируются данные благодаря технологии дополненной реальности, объяснили специалисты. 3D-модель роста и развития растений выводится как результат влияния параметров моделирования на каждом из четырех этапов развития растения.
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19 июля 2022, 03:00
"Это и новая технология, и новый подход к представлению информации в аграрной науке и практике. Предлагаемая концепция предлагает более совершенный пользовательский интерфейс для отображения информации за счет совокупности способов управления и визуализации", – рассказала заведующая кафедрой информационных и робототехнических систем БелГУ, профессор Ольга Иващук.
Она отметила, что наглядное пространственное представление сложных природно-технологических процессов позволит оперативно фиксировать проблемные вопросы и формировать научно обоснованные сценарии управления.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №22-11-20016) "Разработка и исследование интеллектуальной системы поддержки принятия решений по адаптации сельскохозяйственных территорий в условиях динамики парникового эффекта".
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БелГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030". Исследование выполнено в рамках стратегического проекта БелГУ "Университет без границ".
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