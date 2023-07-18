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Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки - РИА Новости, 18.07.2023
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09:43 18.07.2023 (обновлено: 10:11 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/napitki-1884786721.html
Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки
Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки - РИА Новости, 18.07.2023
Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки
Минсельхоз РФ не получал от производителей безалкогольных напитков и соков в РФ информацию о повышении цен, но видит ряд факторов для давления на их цены,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:43
2023-07-18T10:11
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ не получал от производителей безалкогольных напитков и соков в РФ информацию о повышении цен, но видит ряд факторов для давления на их цены, например это акциз, удорожание упаковки и импортных ингредиентов из-за курса рубля, сообщило министерство.PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20%, удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков, написало во вторник издание "Коммерсант" со ссылкой на копии писем компаний к партнерам."Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала. Вместе с тем, в настоящее время на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывает влияние увеличение цен на составляющие себестоимости, включая упаковку и различные ингредиенты, поставляемые из третьих стран", - говорится в сообщении министерства."Одним из факторов также является удорожание импортного концентрата и пюре для соковой продукции из-за изменения курса рубля. Дополнительное давление оказывает введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года", - добавляет Минсельхоз.Между тем, в сообщении отмечается, что сегодня на российском рынке сформирован большой ассортимент безалкогольных напитков в разных ценовых категориях и потребители имеют широкие возможности выбора.По данным Росстата, за январь-май 2023 года объем производства безалкогольных напитков превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 8%, а соков - на 11,6%. "Мощности российских предприятий позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок данной продукцией", - подчеркивает Минсельхоз.
https://ria.ru/20230707/tseny-1882741152.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки

Минсельхоз: удорожание упаковки и импортных ингредиентов влияет на цены газировки и соков

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПроизводство газированной воды
Производство газированной воды - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Производство газированной воды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ не получал от производителей безалкогольных напитков и соков в РФ информацию о повышении цен, но видит ряд факторов для давления на их цены, например это акциз, удорожание упаковки и импортных ингредиентов из-за курса рубля, сообщило министерство.
PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20%, удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков, написало во вторник издание "Коммерсант" со ссылкой на копии писем компаний к партнерам.
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"Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала. Вместе с тем, в настоящее время на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывает влияние увеличение цен на составляющие себестоимости, включая упаковку и различные ингредиенты, поставляемые из третьих стран", - говорится в сообщении министерства.
"Одним из факторов также является удорожание импортного концентрата и пюре для соковой продукции из-за изменения курса рубля. Дополнительное давление оказывает введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года", - добавляет Минсельхоз.
Между тем, в сообщении отмечается, что сегодня на российском рынке сформирован большой ассортимент безалкогольных напитков в разных ценовых категориях и потребители имеют широкие возможности выбора.
По данным Росстата, за январь-май 2023 года объем производства безалкогольных напитков превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 8%, а соков - на 11,6%. "Мощности российских предприятий позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок данной продукцией", - подчеркивает Минсельхоз.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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