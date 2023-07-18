https://ria.ru/20230718/napitki-1884786721.html

Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки

Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки - РИА Новости, 18.07.2023

Минсельхоз объяснил рост цен на безалкогольные напитки

Минсельхоз РФ не получал от производителей безалкогольных напитков и соков в РФ информацию о повышении цен, но видит ряд факторов для давления на их цены,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:43

2023-07-18T09:43

2023-07-18T10:11

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ не получал от производителей безалкогольных напитков и соков в РФ информацию о повышении цен, но видит ряд факторов для давления на их цены, например это акциз, удорожание упаковки и импортных ингредиентов из-за курса рубля, сообщило министерство.PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" планируют повысить цены в среднем на 10-20%, удорожание импортных ингредиентов из-за падения курса рубля и введения акциза на сахар приводит к росту цен напитков, написало во вторник издание "Коммерсант" со ссылкой на копии писем компаний к партнерам."Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала. Вместе с тем, в настоящее время на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывает влияние увеличение цен на составляющие себестоимости, включая упаковку и различные ингредиенты, поставляемые из третьих стран", - говорится в сообщении министерства."Одним из факторов также является удорожание импортного концентрата и пюре для соковой продукции из-за изменения курса рубля. Дополнительное давление оказывает введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года", - добавляет Минсельхоз.Между тем, в сообщении отмечается, что сегодня на российском рынке сформирован большой ассортимент безалкогольных напитков в разных ценовых категориях и потребители имеют широкие возможности выбора.По данным Росстата, за январь-май 2023 года объем производства безалкогольных напитков превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 8%, а соков - на 11,6%. "Мощности российских предприятий позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок данной продукцией", - подчеркивает Минсельхоз.

https://ria.ru/20230707/tseny-1882741152.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)