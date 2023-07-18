https://ria.ru/20230718/nachalo-1884767368.html

На Украине признали ошибки Зеленского, допущенные перед спецоперацией

На Украине признали ошибки Зеленского, допущенные перед спецоперацией - РИА Новости, 18.07.2023

На Украине признали ошибки Зеленского, допущенные перед спецоперацией

Ошибки Владимира Зеленского, а также его неподготовленность к управлению страной привели к началу конфликта, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:40

2023-07-18T02:40

2023-07-18T02:50

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владимир зеленский

юрий луценко

леонид кучма

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ошибки Владимира Зеленского, а также его неподготовленность к управлению страной привели к началу конфликта, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Youtube-каналу "Крапiвний"."Почему война началась? Потому что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям", — отметил бывший генеральный прокурор.Он также сказал, что незадолго до начала конфликта экономика и государственная власть Украины находились в критическом состоянии. Луценко добавил, что в одной из областей за три года сменился 21 губернатор. Такие перестановки, по его словам, происходили и в министерствах."Кадровая чехарда" развалила систему управления", — заключил Луценко.Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Зеленского в узурпации и незаконном удерживании власти в стране.

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в мире, украина, владимир зеленский, юрий луценко, леонид кучма