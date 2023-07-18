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Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты

Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты - РИА Новости, 18.07.2023

Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты

Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?

2023-07-18T14:00

2023-07-18T14:00

2023-07-18T14:00

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Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ? audio/mpeg

Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ? audio/mpeg

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