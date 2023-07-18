https://ria.ru/20230718/muzyka-1882752855.html
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты - РИА Новости, 18.07.2023
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
2023-07-18T14:00
2023-07-18T14:00
2023-07-18T14:00
истории.doc
подкаст
музыка
культура
москва
нижний новгород
улицы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884789928_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9e09c7e7ed3b956fa71251408f510c0a.jpg
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
audio/mpeg
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперты эпизода: Александр Пунгин, Дарья РепкинаРедактор: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиГолоса эпизода: Артур Арушанян, Ира Любина
москва
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884789928_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_0bbf180ffaa46259e3093a01d6619392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, музыка, культура, москва, нижний новгород, улицы, аудио
Истории.doc, Подкаст, Музыка, Культура, Москва, Нижний Новгород, Улицы
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?