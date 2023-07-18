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Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты - РИА Новости, 18.07.2023
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14:00 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/muzyka-1882752855.html
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты - РИА Новости, 18.07.2023
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
2023-07-18T14:00
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музыка
культура
москва
нижний новгород
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Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
audio/mpeg
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперты эпизода: Александр Пунгин, Дарья РепкинаРедактор: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиГолоса эпизода: Артур Арушанян, Ира Любина
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подкаст, музыка, культура, москва, нижний новгород, улицы, аудио
Истории.doc, Подкаст, Музыка, Культура, Москва, Нижний Новгород, Улицы
Истории.doc

Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты

Истории.doc
Конфликты, свадьбы, песни Цоя. Как живут (зарабатывают) уличные музыканты
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Уличных музыкантов можно встретить почти в любом городе России. На одной улице поют Цоя, у метро играют на арфах, а в переходе отбивают ритмы на барабанах. Кто-то из прохожих решает послушать, а другие проходят мимо. Но как живут уличные музыканты и для чего выступают ? Можно ли заработать на этом миллионы и с чем приходится мириться ?
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эксперты эпизода: Александр Пунгин, Дарья Репкина
Редактор: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Ира Любина
 
Истории.docПодкастМузыкаКультураМоскваНижний НовгородУлицы
 
 
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