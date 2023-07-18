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На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы
На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы - РИА Новости, 18.07.2023
На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы
Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:52
2023-07-18T09:52
2023-07-18T09:52
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. "Весной этого года приступили к реализации масштабного проекта в Юго-Восточном административном округе – реконструкции 16 прудов-регуляторов в районе Марьино… Обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия", - приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. Как отметил Бирюков, на двух мостах полностью заменят перильное ограждение, а на остальных при необходимости отремонтируют. Еще на четырех сооружениях выполнят работы по устройству гидроизоляции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы
Бирюков: 15 пешеходных мостов через пруды-регуляторы отремонтируют на юго-востоке Москвы