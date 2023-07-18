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На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы - РИА Новости, 18.07.2023
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09:52 18.07.2023
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На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы
На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы - РИА Новости, 18.07.2023
На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы
Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:52
2023-07-18T09:52
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. "Весной этого года приступили к реализации масштабного проекта в Юго-Восточном административном округе – реконструкции 16 прудов-регуляторов в районе Марьино… Обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия", - приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. Как отметил Бирюков, на двух мостах полностью заменят перильное ограждение, а на остальных при необходимости отремонтируют. Еще на четырех сооружениях выполнят работы по устройству гидроизоляции.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы

Бирюков: 15 пешеходных мостов через пруды-регуляторы отремонтируют на юго-востоке Москвы

© Фото : Городское хозяйство МосквыРемонт пешеходных мостов через пруды-регуляторы в Москве
Ремонт пешеходных мостов через пруды-регуляторы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Ремонт пешеходных мостов через пруды-регуляторы в Москве
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
«
"Весной этого года приступили к реализации масштабного проекта в Юго-Восточном административном округе – реконструкции 16 прудов-регуляторов в районе Марьино… Обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия", - приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Как отметил Бирюков, на двух мостах полностью заменят перильное ограждение, а на остальных при необходимости отремонтируют. Еще на четырех сооружениях выполнят работы по устройству гидроизоляции.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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