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На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы

На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы - РИА Новости, 18.07.2023

На юго-востоке Москвы отремонтируют 15 мостов через пруды-регуляторы

Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:52

2023-07-18T09:52

2023-07-18T09:52

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пятнадцать пешеходных мостов через пруды-регуляторы обновят на Юго-Востоке Москвы в районе Марьино, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. "Весной этого года приступили к реализации масштабного проекта в Юго-Восточном административном округе – реконструкции 16 прудов-регуляторов в районе Марьино… Обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия", - приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. Как отметил Бирюков, на двух мостах полностью заменят перильное ограждение, а на остальных при необходимости отремонтируют. Еще на четырех сооружениях выполнят работы по устройству гидроизоляции.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков