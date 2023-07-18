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Оперштаб рассказал о ситуации на Крымском мосту

Оперштаб рассказал о ситуации на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Оперштаб рассказал о ситуации на Крымском мосту

Пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут более 800 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:27

2023-07-18T20:27

2023-07-18T20:27

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

керчь

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Пробки на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут более 800 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. "(Вторник - ред.) 20:00. В очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

керчь

киев

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марат хуснуллин, чп на крымском мосту, керчь, киев