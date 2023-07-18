https://ria.ru/20230718/most-1884917690.html

Грузовые машины не будут пускать на Крымский мост

Грузовые машины не будут пускать на Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023

Грузовые машины не будут пускать на Крымский мост

Грузовые машины не будут пока пропускать по Крымскому мосту, но не из-за отсутствия несущей способности, а в целях безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:46

2023-07-18T17:46

2023-07-18T17:46

общество

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

республика крым

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Грузовые машины не будут пока пропускать по Крымскому мосту, но не из-за отсутствия несущей способности, а в целях безопасности, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Тонким слоем в 20-30 сантиметров, сделав двойной пол на фуре, можно заложить таким образом тонну взрывчатки. Мы не пропускали грузовые машины не потому, что мост не имел несущей способности, а из-за безопасности. Сейчас тоже не будем пускать грузовые машины по мосту. Ехать придется либо паромом, либо через новые территории", - сказал Хуснуллин во время "Открытого диалога" с сенаторами.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, марат хуснуллин, республика крым