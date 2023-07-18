https://ria.ru/20230718/most-1884869943.html

Более 1,5 тысячи авто с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд

Более 1,5 тысячи авто с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд - РИА Новости, 18.07.2023

Более 1,5 тысячи авто с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд

Более 1,5 тысячи автомобилей с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд, время ожидания превышает 2 часа, сообщил оперативный штаб Крыма в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:52

2023-07-18T14:52

2023-07-18T14:52

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новости - туризм

чп на крымском мосту

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи автомобилей с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд, время ожидания превышает 2 часа, сообщил оперативный штаб Крыма в Telegram-канале. "В очереди со стороны Тамани находится 780 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 773 транспортных средства. Время ожидания - более двух часов", - говорится в сообщении. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, чп на крымском мосту, керчь, краснодарский край, республика крым, крымский мост