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Очередь длиной около четырех километров образовалась перед Крымским мостом

Очередь длиной около четырех километров образовалась перед Крымским мостом - РИА Новости, 18.07.2023

Очередь длиной около четырех километров образовалась перед Крымским мостом

Протяжённость автомобильной пробки перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет 4 километра, сообщают в оперштабе региона. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:17

2023-07-18T14:17

2023-07-18T14:26

туризм

чп на крымском мосту

новости - туризм

крымский мост

республика крым

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Протяжённость автомобильной пробки перед заездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет 4 километра, сообщают в оперштабе региона."В Темрюкском районе по направлению к Крымскому мосту образовалась очередь около 4 километров", - говорится в сообщении оперштаба.По данным властей, в Темрюкском районе работают 50 постов досмотра, на которых дежурят экипажи ДПС. Вдоль трассы установлены 19 биотуалетов, организованы 3 пункта раздачи воды.На двух перехватывающих парковках - в районе посёлка Ильич и станицы Старотитаровской - находится 75 легковых автомобилей и 31 грузовик. На площадке около АЗС "Лукойл" (130 километр) легковые автомобили отсутствуют.Отмечается, что на Керченской переправе работают паромы "Мария", "Лаврентий", "Керченский-2". На текущий момент перевезено 230 легковых авто, 249 грузовых и 1379 пассажиров.Организован трансфер пассажиров без автомобилей в порт к паромам, а также транспорт на автовокзал Темрюка для прибывших пассажиров из Керчи, добавляют власти.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чп на крымском мосту, новости - туризм, крымский мост, республика крым