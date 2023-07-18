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Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву

Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву - РИА Новости, 18.07.2023

Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву

Ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:08

2023-07-18T14:08

2023-07-18T14:11

специальная военная операция на украине

безопасность

одесса

дмитрий песков

николаев (украина)

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

одесса

николаев (украина)

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Ольга Фомченкова

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Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту 2023-07-18T14:08 true PT0M34S

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Ольга Фомченкова

безопасность, одесса, дмитрий песков, николаев (украина), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), чп на крымском мосту