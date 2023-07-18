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Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву
Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву - РИА Новости, 18.07.2023
Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву
Ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:08
2023-07-18T14:08
2023-07-18T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
одесса
дмитрий песков
николаев (украина)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
одесса
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Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту
Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту
2023-07-18T14:08
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, одесса, дмитрий песков, николаев (украина), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Одесса, Дмитрий Песков, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЧП на Крымском мосту
Песков прокомментировал удары высокоточным оружием по Одессе и Николаеву
Песков: удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту