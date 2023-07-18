https://ria.ru/20230718/most-1884858018.html

В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту

В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал абсурдом и попыткой оправдать... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:03

2023-07-18T14:03

2023-07-18T14:03

марат хуснуллин

джон кирби

следственный комитет россии (ск рф)

россия

сша

украина

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал абсурдом и попыткой оправдать "террористическую выходку Киева" отказ США считать Крымский мост российским. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту, так как Крым, по их мнению, является "украинской землей". "Все их аргументы абсурдны и являются дешевой попыткой американцев оправдать террористическую выходку режима, засевшего у власти в Киеве. Американцам надо изучать лучше географию. Крым с 2014 года вернулся домой и снова стал неотъемлемой частью России. А то, что в США не признают российский статус полуострова, то это их проблема", - сказал РИА Новости Шонус. При этом, по его словам, если уж вдаваться в детали, то украинские дроны атаковал мост ближе к побережью Краснодарского края, которое всегда было российской территорией. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

https://ria.ru/20230718/otvet-1884833316.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марат хуснуллин, джон кирби, следственный комитет россии (ск рф), россия, сша, украина, чп на крымском мосту