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В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
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14:03 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/most-1884858018.html
В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту
В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал абсурдом и попыткой оправдать... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:03
2023-07-18T14:03
марат хуснуллин
джон кирби
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сша
украина
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал абсурдом и попыткой оправдать "террористическую выходку Киева" отказ США считать Крымский мост российским. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту, так как Крым, по их мнению, является "украинской землей". "Все их аргументы абсурдны и являются дешевой попыткой американцев оправдать террористическую выходку режима, засевшего у власти в Киеве. Американцам надо изучать лучше географию. Крым с 2014 года вернулся домой и снова стал неотъемлемой частью России. А то, что в США не признают российский статус полуострова, то это их проблема", - сказал РИА Новости Шонус. При этом, по его словам, если уж вдаваться в детали, то украинские дроны атаковал мост ближе к побережью Краснодарского края, которое всегда было российской территорией. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
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марат хуснуллин, джон кирби, следственный комитет россии (ск рф), россия, сша, украина, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Джон Кирби, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, США, Украина, ЧП на Крымском мосту
В Крыму жестко ответили на заявления США о Крымском мосту

Депутат Шонус назвал слова Кирби об отказе США считать Крымский мост российским абсурдными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал абсурдом и попыткой оправдать "террористическую выходку Киева" отказ США считать Крымский мост российским.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту, так как Крым, по их мнению, является "украинской землей".
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
"Все их аргументы абсурдны и являются дешевой попыткой американцев оправдать террористическую выходку режима, засевшего у власти в Киеве. Американцам надо изучать лучше географию. Крым с 2014 года вернулся домой и снова стал неотъемлемой частью России. А то, что в США не признают российский статус полуострова, то это их проблема", - сказал РИА Новости Шонус.
При этом, по его словам, если уж вдаваться в детали, то украинские дроны атаковал мост ближе к побережью Краснодарского края, которое всегда было российской территорией.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью.
В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Вчера, 12:26
 
Марат ХуснуллинДжон КирбиСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСШАУкраинаЧП на Крымском мосту
 
 
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