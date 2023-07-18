https://ria.ru/20230718/most-1884845930.html

Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать

Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать - РИА Новости, 18.07.2023

Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать

Все застрявшие в Керчи после ЧП на Крымском мосту легковые машины смогли покинуть Крым по мосту или паромной переправой, ожидавшие с понедельника проезда в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:12

2023-07-18T13:12

2023-07-18T13:39

туризм

республика крым

краснодарский край

керченская паромная переправа

сергей аксенов (политик)

чп на крымском мосту

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Все застрявшие в Керчи после ЧП на Крымском мосту легковые машины смогли покинуть Крым по мосту или паромной переправой, ожидавшие с понедельника проезда в Краснодарском крае на полуостров легковые автомобили также уже пересекли Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Все 320 машин, которые вчера скопились с крымской стороны, всех пропустили по мосту или перевезли паромами. Из Краснодарского края – там более 700 машин было. К этому моменту все они проехали, легковой транспорт, который после теракта ждал проезда, весь пропустили", – сказал журналистам Аксенов. Ранее Аксенов отметил, что открытое реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом. Он напомнил, что на данный момент автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма должны использовать паромную переправу или сухопутный коридор. По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

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Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение 2023-07-18T13:12 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, краснодарский край, керченская паромная переправа, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, новости - туризм