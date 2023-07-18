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Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
13:12 18.07.2023 (обновлено: 13:39 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884845930.html
Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать
Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать - РИА Новости, 18.07.2023
Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать
Все застрявшие в Керчи после ЧП на Крымском мосту легковые машины смогли покинуть Крым по мосту или паромной переправой, ожидавшие с понедельника проезда в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:12
2023-07-18T13:39
туризм
республика крым
краснодарский край
керченская паромная переправа
сергей аксенов (политик)
чп на крымском мосту
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Все застрявшие в Керчи после ЧП на Крымском мосту легковые машины смогли покинуть Крым по мосту или паромной переправой, ожидавшие с понедельника проезда в Краснодарском крае на полуостров легковые автомобили также уже пересекли Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Все 320 машин, которые вчера скопились с крымской стороны, всех пропустили по мосту или перевезли паромами. Из Краснодарского края – там более 700 машин было. К этому моменту все они проехали, легковой транспорт, который после теракта ждал проезда, весь пропустили", – сказал журналистам Аксенов. Ранее Аксенов отметил, что открытое реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом. Он напомнил, что на данный момент автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма должны использовать паромную переправу или сухопутный коридор. По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html
республика крым
краснодарский край
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Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение
Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение
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республика крым, краснодарский край, керченская паромная переправа, сергей аксенов (политик), чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Краснодарский край, Керченская паромная переправа, Сергей Аксенов (политик), ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
Сотни машин, застрявших у Крымского моста после теракта, смогли уехать

Глава Крыма Аксенов: все застрявшие у Крымского моста после теракта машины смогли уехать

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Все застрявшие в Керчи после ЧП на Крымском мосту легковые машины смогли покинуть Крым по мосту или паромной переправой, ожидавшие с понедельника проезда в Краснодарском крае на полуостров легковые автомобили также уже пересекли Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Все 320 машин, которые вчера скопились с крымской стороны, всех пропустили по мосту или перевезли паромами. Из Краснодарского края – там более 700 машин было. К этому моменту все они проехали, легковой транспорт, который после теракта ждал проезда, весь пропустили", – сказал журналистам Аксенов.
Ранее Аксенов отметил, что открытое реверсное движение на Крымском мосту позволит легковому транспорту добраться в Крым или в Краснодарский край быстрее, чем другим способом. Он напомнил, что на данный момент автобусы и грузовики для поездок на полуостров или из Крыма должны использовать паромную переправу или сухопутный коридор.
По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
"Этот вариант исключать нельзя". Что известно о подрыве Крымского моста
17 июля, 17:45
Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью.
В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ТуризмРеспублика КрымКраснодарский крайКерченская паромная переправаСергей Аксенов (политик)ЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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