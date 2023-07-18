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В Кремле не сомневаются, что киевский режим атаковал Крымский мост

В Кремле не сомневаются, что киевский режим атаковал Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023

В Кремле не сомневаются, что киевский режим атаковал Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про утверждения из Киева, что Россия могла сама ударить по Крымскому мосту, заявил, что у Москвы нет... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:43

2023-07-18T12:43

2023-07-18T12:43

в мире

чп на крымском мосту

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про утверждения из Киева, что Россия могла сама ударить по Крымскому мосту, заявил, что у Москвы нет никаких сомнений, что это террористическая акция киевского режима. "В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", - сказал он журналистам. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. В ночь на вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.

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в мире, чп на крымском мосту, дмитрий песков, украина