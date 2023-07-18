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На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде - РИА Новости, 18.07.2023
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07:18 18.07.2023 (обновлено: 09:30 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884775019.html
На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде
На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде - РИА Новости, 18.07.2023
На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде
На подъездах к досмотровым пунктам на Крымском мосту пробок не осталось, сообщается в оперативном Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:18
2023-07-18T09:30
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
происшествия
россия
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На подъездах к досмотровым пунктам на Крымском мосту пробок не осталось, сообщается в оперативном Telegram-канале.&quot;С обеих сторон Крымского моста на 07:00 мск затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет&quot;, — говорится в сообщении.В ночь на вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановили в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, движение на большей части идет по двум полосам, в реверсивном режиме машины едут лишь у разрушенного участка.В ночь с воскресенья на понедельник Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".По предварительным оценкам специалистов, опоры моста повреждений не получили, пострадало только автодорожное полотно.Владимир Путин поручил Минобороны проработать ответ на теракт.
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чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, происшествия, россия, марат хуснуллин
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Происшествия, Россия, Марат Хуснуллин
На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде

Оперативный канал: на досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На подъездах к досмотровым пунктам на Крымском мосту пробок не осталось, сообщается в оперативном Telegram-канале.
«

"С обеих сторон Крымского моста на 07:00 мск затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", — говорится в сообщении.

В ночь на вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановили в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, движение на большей части идет по двум полосам, в реверсивном режиме машины едут лишь у разрушенного участка.
В ночь с воскресенья на понедельник Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
По предварительным оценкам специалистов, опоры моста повреждений не получили, пострадало только автодорожное полотно.
Владимир Путин поручил Минобороны проработать ответ на теракт.
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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06:25
 
ЧП на Крымском мостуРеспублика КрымКрымский мостПроисшествияРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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