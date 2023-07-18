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На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде
На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде - РИА Новости, 18.07.2023
На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде
На подъездах к досмотровым пунктам на Крымском мосту пробок не осталось, сообщается в оперативном Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T07:18
2023-07-18T07:18
2023-07-18T09:30
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
происшествия
россия
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. На подъездах к досмотровым пунктам на Крымском мосту пробок не осталось, сообщается в оперативном Telegram-канале."С обеих сторон Крымского моста на 07:00 мск затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", — говорится в сообщении.В ночь на вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановили в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, движение на большей части идет по двум полосам, в реверсивном режиме машины едут лишь у разрушенного участка.В ночь с воскресенья на понедельник Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".По предварительным оценкам специалистов, опоры моста повреждений не получили, пострадало только автодорожное полотно.Владимир Путин поручил Минобороны проработать ответ на теракт.
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На досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде
Оперативный канал: на досмотровых пунктах Крымского моста устранили затруднения в проезде