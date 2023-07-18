https://ria.ru/20230718/most-1884768191.html
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ
Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:04
2023-07-18T03:04
2023-07-18T03:04
в мире
россия
великобритания
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884764882_0:40:2251:1306_1920x0_80_0_0_af10ddf5011604d4bf94b51ecd51d081.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского МИД. "Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями", - цитирует агентство заявление представителя, полученное по электронной почте. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20230718/plany-1884767158.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884764882_0:0:2021:1516_1920x0_80_0_0_74fbaa5515f47a563268426d09086cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, чп на крымском мосту
В мире, Россия, Великобритания, ЧП на Крымском мосту
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ
Reuters: Британия отвергает обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост