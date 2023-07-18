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Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
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03:04 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/most-1884768191.html
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ
Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T03:04
2023-07-18T03:04
в мире
россия
великобритания
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского МИД. "Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями", - цитирует агентство заявление представителя, полученное по электронной почте. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.
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в мире, россия, великобритания, чп на крымском мосту
В мире, Россия, Великобритания, ЧП на Крымском мосту
Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ

Reuters: Британия отвергает обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост

© ФотоПоврежденный Крымский мост в июле 2023 года
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского МИД.
«
"Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями", - цитирует агентство заявление представителя, полученное по электронной почте.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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В миреРоссияВеликобританияЧП на Крымском мосту
 
 
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