https://ria.ru/20230718/most-1884768191.html

Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ

Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023

Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост, пишут СМИ

Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T03:04

2023-07-18T03:04

2023-07-18T03:04

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россия

великобритания

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания отвергает обвинения со стороны России в причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя британского МИД. "Это необоснованная спекуляция со стороны России, и мы не будем удостаивать ее дальнейшими комментариями", - цитирует агентство заявление представителя, полученное по электронной почте. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. Позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20230718/plany-1884767158.html

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в мире, россия, великобритания, чп на крымском мосту