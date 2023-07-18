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США не считают теракт на Крымском мосту ударом Киева по России - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:49 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/most-1884765715.html
США не считают теракт на Крымском мосту ударом Киева по России
США не считают теракт на Крымском мосту ударом Киева по России - РИА Новости, 18.07.2023
США не считают теракт на Крымском мосту ударом Киева по России
Позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:49
2023-07-18T01:49
россия
украина
киев
джон кирби
чп на крымском мосту
сша
в мире
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы четко донесли до украинцев, что мы не поощряем и не даем возможности наносить удары по России. То, что мы пытаемся делать на протяжении 16 месяцев, так это обеспечить им возможность защищать свою территорию… Крым является украинской землей", - заявил он журналистам на вопрос, относится ли атака по Крымскому мосту к атаке по территории России. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230718/terakt-1884762761.html
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россия, украина, киев, джон кирби, чп на крымском мосту, сша, в мире
Россия, Украина, Киев, Джон Кирби, ЧП на Крымском мосту, США, В мире, Специальная военная операция на Украине
США не считают теракт на Крымском мосту ударом Киева по России

Белый дом: позиция США о ненанесении Киевом ударов по РФ не относится к Крымскому мосту

© Национальный антитеррористический комитетРазрушения на Крымском мосту. Кадр видео
Разрушения на Крымском мосту. Кадр видео
© Национальный антитеррористический комитет
Разрушения на Крымском мосту. Кадр видео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Позиция американских властей, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Украине возможности наносить удары по территории России, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы четко донесли до украинцев, что мы не поощряем и не даем возможности наносить удары по России. То, что мы пытаемся делать на протяжении 16 месяцев, так это обеспечить им возможность защищать свою территорию… Крым является украинской землей", - заявил он журналистам на вопрос, относится ли атака по Крымскому мосту к атаке по территории России.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДжон КирбиЧП на Крымском мостуСШАВ мире
 
 
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